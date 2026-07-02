Essen: Frau mit Stichwaffe angegriffen - Mordkommission eingerichtet - Zeugenaufruf

Gegen 21:15 Uhr meldeten sich Zeugen beim Notruf der Polizei und gaben an, dass eine Frau an der U-Bahnhaltestelle Viehofer Platz von einem Mann angegriffen wurde. Die eingesetzten Kräfte trafen auf die verletzte wohnungslose Frau, die sich zuvor in der U-Bahn Haltestelle aufgehalten hatte, als sich der unbekannte Mann ihr näherte und plötzlich mehrfach auf sie einstach. Nach der Tat flüchtete der Mann fußläufig aus dem U-Bahn Bereich in Richtung Stoppenberger Straße.