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Essen: Frau mit Stichwaffe angegriffen - Mordkommission eingerichtet - 1. Folgemeldung - Festnahme
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Essen: Frau mit Stichwaffe angegriffen - Mordkommission eingerichtet - 1. Folgemeldung - Festnahme

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Freitag, 03.07.2026 10:20

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45127 E.-Stadtkern:

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Vorgestern Abend (1. Juli) griff ein bis dahin unbekannter Täter an der U-Bahnhaltestelle Viehofer Platz eine 58-jährige wohnungslose Frau mit einer Stichwaffe an. Die Frau erlitt dabei mehrere Stich- und Schnittverletzungen.

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Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier:

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https://essen.polizei.nrw/presse/frau-mit-stichwaffe-angegriffen-mordkommission-eingerichtet-zeugenaufruf

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Im Zuge der Ermittlungen werteten die Ermittler umfangsreiches Videomaterial aus. Dadurch konnte ein 26-jähriger türkischer Staatsangehöriger als Tatverdächtiger identifiziert werden.

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Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erließ das Amtsgericht Essen am 02.07. einen Untersuchungshaftbefehl, aufgrund dessen der Tatverdächtige noch am selben Abend festgenommen wurde.

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Die Hintergründe der Tat sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. /ruh

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Rückfragen bitte an:

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Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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