Essen: Frau in Straßenbahn getreten - Polizei sucht mit Fotos nach Tatverdächtigem

Essen (ots) - 45355 E.-Borbeck-Mitte: Am 26. Oktober 2019 gegen 12:05 Uhr soll ein Unbekannter eine 72-Jährige in der Straßenbahn 103 (in Richtung Steele) am Borbecker Bahnhof gegen das Bein getreten und sie so verletzt haben.