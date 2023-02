Essen: Frau belästigt und bedroht - Polizei fahndet mit Foto nach Verdächtigem

45130 E-Rüttenscheid:

Bereits am 26. September 2022 bedrohte ein unbekannter Mann eine Frau mit den Worten "I will kill you, i come back, mother fucker!" in Essen-Rüttenscheid. Die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter.

Zuvor wurde die Dame gegen kurz vor 14 Uhr im Innenhof eines Gebäudes an der Christophstraße von einem weiteren Unbekannten verbal belästigt.

Als dieser Mann flüchtete, nahm sie gemeinsam mit ihrem Ehemann die Verfolgung auf. Sie folgten dem Mann bis zu einem geparkten schwarzen Opel Corsa mit niederländischem Kennzeichen. Aus dem Fahrzeug stieg dann der Mann aus, nach dem nun öffentlich gefahndet wird. Er wechselte von der Fahrer- auf die Beifahrerseite und bedrohte die Frau. Danach flüchteten die beiden Männer in dem Pkw.

Hier gelangen Sie zu dem Foto des Tatverdächtigen der Bedrohung sowie der entsprechenden Personenbeschreibung:

https://polizei.nrw/fahndung/98963

Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Tatverdächtigen wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage und Bedrohung.

Wenn Sie Hinweise zu der gesuchten Person geben können, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /PaPe

