Essen: Fotofahndung nach zwei Taschendiebinnen

45139 E.-Frillendorf / 45141 E.-Nordviertel: Die Kriminalpolizei sucht mit Fotos nach zwei Frauen, die am 2. Oktober dieses Jahres innerhalb weniger Stunden zwei Taschendiebstähle in öffentlichen Verkehrsmitteln begangen haben.

Gegen 11:20 Uhr stieg eine 73-jährige Essenerin am Steeler Wasserturm in einen Bus der Linie 146. Während der Fahrt setzten sich zwei fremde Frauen neben die 73-Jährige und verwickelten sie in ein Gespräch. Erst nachdem die Fremden am Frillendorfer Platz ausgestiegen waren, stellte die Essenerin den Verlust ihrer Geldbörse aus der Handtasche fest.

Am selben Tag stieg eine 75-jährige Essenerin gegen 12:40 Uhr an der Haltestelle 'Am Freistein' in eine Straßenbahn der Linie 108. Auch ihr kamen während der Fahrt in Richtung der Essener Innenstadt zwei unbekannte Frauen auffällig nah. Kurz darauf bemerkte die 75-Jährige, dass ihr Geldbeutel aus der Handtasche entwendet worden war.

Die Kriminalpolizei nahm die weiteren Ermittlungen auf. Hierbei stellten die Ermittler Material der Videoüberwachung sicher und erkannten, dass es sich in beiden Fällen um dieselben Täterinnen handelte. Nach Aussagen der Zeugen sollen die beiden Frauen ca. 30 Jahre alt, 180 cm groß sein und einen rumänischen Akzent gehabt haben.

Unter dem folgenden Link können Sie das Foto abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/154821

Bitte nehmen Sie für Hinweise per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 Kontakt zur Polizei Essen auf./Wrk

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell