Essen: Fotofahndung nach Taschendiebstahl und unberechtigter Bargeldabhebung

45355 E-Borbeck: Am Freitagvormittag des 19. November beobachteten zwei Unbekannte eine 78-jährige Essenerin gegen 11 Uhr in der Nationalbankfiliale am Germaniaplatz bei der Nutzung eines Geldautomaten. Hierbei spähten die Unbekannten die Geheimzahl der Seniorin aus.

Auf dem anschließenden Heimweg wurde die 78-Jährige von drei Frauen bedrängt. Die Frauen entwendeten zunächst unbemerkt die Geldbörse der Seniorin aus der Handtasche. Im Anschluss an den Taschendiebstahl nutzten ein Mann und eine Frau die entwendete Geldkarte, um im Foyer der Targobank in Essen-Borbeck unberechtigt einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag abzuheben.

Das Duo wurde beim Abheben des Bargeldes durch mehrere Überwachungskameras gefilmt. Mit der Veröffentlichung der Fotos der beiden Unbekannten erhofft sich die Kriminalpolizei Hinweise auf die Identität der Täter. Die Bilder können Sie unter folgendem Link abrufen:

https://polizei.nrw/fahndung/75279

Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden./Wrk

