Essen: Fotofahndung nach Taschendiebinnen

45127 E.-Stadtkern: Am frühen Nachmittag des 18. Juni dieses Jahres stahlen Unbekannte einem 76-jährigen Essener das Portemonnaie aus der Geldbörse. Die Polizei fahndet nun nach den drei tatverdächtigen Frauen.

Der 76-Jährige stieg gegen 13:40 Uhr an der Haltestelle Limbecker Platz in die Straßenbahn der Linie 103. An der Haltestelle Steele S stieg er eine halbe Stunde später aus. Zuhause bemerkte er dann den Verlust seiner Geldbörse. Auf der Videoüberwachung der Ruhrbahn ist zu sehen, wie drei unbekannten Frauen bereits auf dem Bahnsteig und kurz darauf auch in der Straßenbahn auffällig die Nähe des Senioren suchen und eine der Frauen sich neben ihn setzt. Kurze Zeit später verließen die drei Frauen die Bahn.

Ebenfalls konnten die Ermittler bei der Sichtung des Videomaterials erkennen, dass die drei Tatverdächtigen kurz vor dem geschilderten Diebstahl eine ältere Frau auf einer Rolltreppe bedrängen und eine der Tatverdächtige in die Handtasche der Frau greift. Ob es in diesem Fall ebenfalls zu einem Diebstahl kam oder bei einem Versuch blieb, ist unbekannt. Der Polizei liegt hierzu keine Anzeige vor.

Fotos und eine nähere Beschreibung der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/144177

Das KK34 ermittelt wegen Diebstahls und fragt: Wer kennt die Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

