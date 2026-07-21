Essen: Fotofahndung nach Taschendieb in Straßenbahn

Am 2. März stieg eine 30-jährige Essenerin am Berliner Platz gegen 10:15 Uhr in die Straßenbahn der Linie 105 in Fahrtrichtung Essen-Hauptbahnhof. Kurz darauf bemerkte sie, dass aus ihrem Rucksack eine Tasche mit Bargeld entwendet wurde und erstattete eine Anzeige bei der Polizei.