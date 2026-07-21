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Essen: Fotofahndung nach Taschendieb in Straßenbahn
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Essen: Fotofahndung nach Taschendieb in Straßenbahn

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Dienstag, 21.07.2026 06:14

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45127 E-Stadtkern: Die Videoüberwachung einer Straßenbahn filmte einen Taschendieb bei seiner Tat. Die Kriminalpolizei sucht nach Hinweisen.

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Am 2. März stieg eine 30-jährige Essenerin am Berliner Platz gegen 10:15 Uhr in die Straßenbahn der Linie 105 in Fahrtrichtung Essen-Hauptbahnhof. Kurz darauf bemerkte sie, dass aus ihrem Rucksack eine Tasche mit Bargeld entwendet wurde und erstattete eine Anzeige bei der Polizei.

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Auf dem Videomaterial der Überwachungskameras konnten Ermittler der Kriminalpolizei den unbekannten Tatverdächtigen ausmachen.

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Hier gelangen Sie zum Bildmaterial: https://polizei.nrw/fahndung/210289

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Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Taschendiebstahls aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen. Bitte nehmen Sie für Hinweise per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 Kontakt zum KK34 der Polizei Essen auf./Wrk

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Rückfragen bitte an:

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Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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