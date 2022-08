Essen: Fotofahndung nach sexueller Belästigung

45127 E-Stadtkern: Die Polizei sucht mit einem Lichtbild nach einem Unbekannten, der am Essener Hauptbahnhof eine Frau sexuell belästigt haben soll.

Am 11. März diesen Jahres sprach ein unbekannter Mann gegen 12:15 Uhr eine 29-jährige Belgierin vor dem Essener Hauptbahnhof an und folgte ihr in den Bahnhof. Hier fasste er der jungen Frau mehrfach gegen ihren Willen an den Rücken und intime Bereiche.

Eine Mitarbeiterin einer Bäckerei eilte der 29-Jährigen zu Hilfe, woraufhin der Unbekannte von der Frau abließ und sich entfernte.

Bei seiner Tat wurde der Mann durch die Videoüberwachung im Hauptbahnhof gefilmt. Mit der Veröffentlichung des Lichtbildes erhofft sich die Kriminalpolizei Hinweise zur Identifizierung des Unbekannten. Das Lichtbild kann unter dem folgenden Link abgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/85905

Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 beim Kriminalkommissariat der Polizei Essen zu melden./Wrk

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell