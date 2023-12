Essen: Fotofahndung nach Parfumdieb

45309 E-Schonnebeck: Am 26. Mai dieses Jahres entwendete ein Unbekannter mehrere Parfumflacons aus einem Drogeriemarkt und flüchtete unerkannt. Die Kriminalpolizei sucht mithilfe der Aufnahmen der Videoüberwachung nach Zeugen.

An dem Freitagmittag betrat ein unbekannter Mann gegen 13 Uhr einen Drogeriemarkt auf der Huestraße. In der Parfumabteilung nahm er mehrere Flacons aus dem Regal und ging in einen Nebengang. In einem vermeintlich unbeobachteten Moment steckte er die Parfums in seine Tasche und verließ zügig das Geschäft. Hierbei wurde er von der Videoüberwachung aufgezeichnet.

Unter dem folgenden Link können Sie ein Foto des unbekannten Mannes abrufen:

https://polizei.nrw/fahndung/122799

Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können. Bitte melden Sie sich für Hinweise unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./Wrk

