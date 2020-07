Essen: Fotofahndung nach mutmaßlicher Räuberin - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung - Frau identifiziert

Essen (ots) - 45357 E.-Dellwig: Am Nachmittag des 28. Oktober 2019 soll eine junge Frau sich gemeinschaftlich mit einer weiteren Täterin Zugang zu einer Wohnung in der Donnerstraße verschafft und dort diverse Kleidungsstücke sowie Bargeld erbeutet haben - wir berichteten am 31. März 2020. (Unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4561160.)