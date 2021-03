Essen: FOTOFAHNDUNG nach falschen Reinigungskräften

Essen (ots) - 45276 E.-Steele: Am 26. August vergangen Jahres gegen 14:15 Uhr haben zwei als Reinigungskräfte getarnte Trickbetrügerinnen versucht, in die Appartements einer Seniorenresidenz am Scheidtmanntor zu gelangen - die Polizei fahndet nun mit Fotos nach den Tatverdächtigen. Die beiden Frauen hatten sich zunächst Eimer und Putzutensilien aus dem Lager geholt und anschließend bei den Bewohnern geklingelt. Noch bevor sie Beute machen konnten, waren sie einem Mitarbeiter aufgefallen. Als er sie zur Rede stellen wollte, flohen die beiden Frauen in unbekannte Richtung.