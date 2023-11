Essen: Fotofahndung nach Einbruch in Lagerhalle

45307 E.-Kray: Am 10. Juni dieses Jahres durchbrachen mehrere Unbekannte mit einem Kastenwagen gewaltsam das Zufahrtstor eines Industriebetriebs an der Wilhelm-Beckmann-Straße und brachen in die Lagerhalle ein. Die Kriminalpolizei sucht mit Bildern der Videoüberwachung nach Zeugen.

An dem frühen Samstagmorgen verschafften sich vier Unbekannte Zugang zu dem Firmengelände, indem sie mit einem weißen Kastenwagen gegen das geschlossene Tor der Zufahrt fuhren und dieses aufbrachen. Anschließend schlugen sie die Fensterscheibe der Lagehalle ein und kletterten in das Gebäude. Hierbei löste jedoch die Alarmanlage aus, woraufhin die Einbrecher flüchteten.

Die Überwachungskameras zeichneten die Tat der vier Männer auf. Unter dem folgenden Link können Sie die Fotos einsehen:

https://polizei.nrw/fahndung/120897

Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden./Wrk

