Essen: Fotofahndung nach EC-Karten-Dieb und Betrüger

45133 E-Bredeney: Mit dem Foto einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem mutmaßlichen EC-Karten-Dieb und Computerbetrüger. Der unbekannte Mann wird verdächtigt, am Donnerstag, 23. Juni, gegen 9.45 Uhr, einer Seniorin nach dem Einkaufen in einem Supermarkt an der Bredeneyer Straße die Geldbörse gestohlen zu haben. Anschließend, gegen 10 Uhr, hob der Unbekannte mit der erbeuteten EC-Karte an einem Geldautomaten der Deutschen Bank an der Bredeneyer Straße Geld ab. Dabei wurde er von Überwachungskameras gefilmt. Mit Bildern dieser Überwachungskameras sucht die Polizei nun nach dem Unbekannten und hofft auf Zeugenhinweise. Die Fotos können unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/86583 Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim Kriminalkommissariat 22 der Polizei Essen zu melden./bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell