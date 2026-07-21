Essen: Fotofahndung: Mädchen im Bus belästigt - Polizei Essen sucht Zeugen

Die 13-Jährige aus Essen fuhr gegen 17:20 Uhr mit der Buslinie 145 von der Haltestelle "Berliner Platz" in Richtung Heisingen. An der nächsten Haltestelle (Rathaus Essen) stieg der unbekannte Mann in den Bus und setzte sich zu dem Mädchen. Während der Fahrt rieb er seinen Oberschenkel am Bein der 13-Jährigen, atmete auffällig laut und schaute sie dabei an. Die Essenerin rutschte weg, doch auch das hielt den Mann nicht davon ab, mit seiner Handlung aufzuhören.