Essen: Fotofahndung: Mädchen im Bus belästigt - Polizei Essen sucht Zeugen - 1. Folgemeldung: Rücknahme der Fahndung

45127 E.-Stadtkern: Am 14. März 2026 (Samstag) belästigte ein unbekannter Mann ein Mädchen im Bus in Fahrtrichtung Heisingen. Die Polizei Essen suchte mit Fotos nach dem Mann.
Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/6318601
Der Tatverdächtige konnte identifiziert werden. Es handelt sich bei ihm um einen 75-jährigen Essener mit irakischer Staatsangehörigkeit. Die Fahndung wurde gelöscht und die Polizei bittet darum, die Fotos des Mannes nicht weiter zu verbreiten. /aro
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