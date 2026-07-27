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Essen: Fotofahndung: Mädchen im Bus belästigt - Polizei Essen sucht Zeugen - 1. Folgemeldung: Rücknahme der Fahndung
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Essen: Fotofahndung: Mädchen im Bus belästigt - Polizei Essen sucht Zeugen - 1. Folgemeldung: Rücknahme der Fahndung

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Montag, 27.07.2026 09:10

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45127 E.-Stadtkern: Am 14. März 2026 (Samstag) belästigte ein unbekannter Mann ein Mädchen im Bus in Fahrtrichtung Heisingen. Die Polizei Essen suchte mit Fotos nach dem Mann.

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Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/6318601

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Der Tatverdächtige konnte identifiziert werden. Es handelt sich bei ihm um einen 75-jährigen Essener mit irakischer Staatsangehörigkeit. Die Fahndung wurde gelöscht und die Polizei bittet darum, die Fotos des Mannes nicht weiter zu verbreiten. /aro

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Rückfragen bitte an:

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Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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