Essen: Flucht vor Polizeikontrolle endet auf A40 in Frohnhausen

Der VW bog anschließend auf die Gewerbehofstraße ab, fuhr weiter über die Straße "Am Fernmeldeamt" und gelangte schließlich auf die Straße "Am Europa-Center". Diese befuhr er entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung einer Einbahnstraße. Vor dort aus gelangte er auf die A40 in Fahrtrichtung Duisburg.