Essen: Flucht vor der Polizei endet mit mehreren Strafanzeigen

Die Polizisten fuhren dem Hyundai nach. Dieser fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Die Beamten gaben dem Fahrer Anhaltesignale. Statt diesen jedoch zu folgen, fuhr der junge Mann über eine weitere rote Ampel. Während seiner Flucht legte der Hyundaifahrer eine riskante Fahrweise an den Tag. Unter anderem fuhr er durch den Gegenverkehr, sodass mehrere Verkehrsteilnehmer stark bremsen und sogar ausweichen mussten. Doch damit nicht genug: Er missachtete mehrmals das Rechts-vor-Links-Gebot und schaltete die Lichter an seinem Auto aus.