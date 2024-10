Essen: Festnahme nach zwei Bränden mit zahlreichen Verletzten - 2. Folgemeldung

45327 E-Katernberg / 45326 E-Altenessen: Am Samstagabend (28. September) kam es in Essen-Altenessen zu Bränden in zwei Mehrfamilienhäusern. Außerdem fuhr in Essen-Katernberg ein Lieferwagen in zwei Geschäfte. Die Polizei konnte einen Verdächtigen in Tatortnähe festnehmen. Es wurden zahlreiche Personen verletzt.

https://essen.polizei.nrw/presse/festnahme-nach-zwei-braenden-mit-zahlreichen-verletzten

https://essen.polizei.nrw/presse/festnahme-nach-zwei-braenden-mit-zahlreichen-verletzten-1-folgemeldung

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden an den Örtlichkeiten insgesamt 35 Personen verletzt. Aktuell befindet sich ein Kleinkind stationär in intensivmedizinischer Behandlung.

Die beiden Mehrfamilienhäuser sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bewohnbar.

Die Polizei Essen bittet alle Bürger, die tatkräftig bei der Menschenrettung in den Häusern unterstützt haben, sich zu melden.

Genauso sollen sich die Personen, die sich bei den Vorfällen am Samstag verletzt haben oder geschädigt wurden, bei der Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de melden./ViV

