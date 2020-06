Essen: Festnahme nach Handtaschendiebstahl

Essen (ots) - 45329 E.-Altenessen: Zwei Frauen (54,56) waren am Samstagabend (30. Mai) gegen 22.30 Uhr in einer Gaststätte an der Altenessener Straße zu Besuch und legten ihre Handtaschen auf zwei dortige Sitzplätze. Als sie einen Augenblick nicht aufpassten, waren die Handtaschen verschwunden. Beim sich umschauen beobachteten sie jedoch einen Mann der mit den beiden Taschen im Arm zügig die Gaststätte verließ. Die Frauen informierten die Polizei. Während die Beamten die Anzeige unmittelbar vor der Gaststätte aufnahmen, erblickten die Essenerinnen erneut den bis dato unbekannten Mann. Die Polizeibeamten schnappten sich den mutmaßlichen Handtaschendieb. Da er sich nicht ausweisen wollte, durchsuchten die Polizisten den vermutlich alkoholisierten Fremden. Plötzlich zog der 37-jährige Tatverdächtige ein Messer aus seinem vorderen Hosenbund. Die Beamten reagierten augenblicklich und nahmen dem Mann das Messer umgehend ab. Neben dem Messer fand die Polizei noch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Beide Gegenstände wurden beschlagnahmt. Der 37-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Auf der Polizeiwache entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe, anschließend verbrachte er die Nacht im polizeilichen Gewahrsam. /JH