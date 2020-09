Essen: Festnahme nach Einbrüchen in Heisingen - Polizist stellt in seiner Freizeit zwei Einbrecherinnen

Essen (ots) - 45259 E.-Heisingen: Am Freitagvormittag (04.09.2020, 11:00 Uhr) meldete sich ein Polizist des LKA NRW, der privat in Essen-Heisingen unterwegs war. Ihm waren zwei junge Frauen aufgefallen, die sich verdächtig für die dortigen Wohnhäuser interessierten und an mehreren Haustüren rüttelten.