Essen: Festnahme nach Einbruch in einen Transporter

45144 E-Frohnhausen: Am Dienstagvormittag (25. Juli) brach ein 44-Jähriger in einen geparkten Transporter ein. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnten Einsatzkräfte den Mann in Tatortnähe festnehmen.

Gegen 9:20 Uhr bemerkte eine Zeugin einen Mann auf einem Parkplatz an der Diergardtstraße. Nachdem er sich zunächst an der Tür eines geparkten Transporters zu schaffen gemacht hatte, schlug er die Fensterscheibe ein und kletterte in das Fahrzeug. Danach öffnete er die Motorhaube, baute die Fahrzeugbatterie aus und verstaute sein Diebesgut auf einer Sackkarre.

Was der Mann nicht bemerkte hatte: die aufmerksame Zeugin hatte bereits den Notruf der Polizei gewählt. Er entfernte sich über den Gehweg der Kerckhoffstraße vom Tatort. Hier kam ihm jedoch schon die erste Streifenwagenbesatzung entgegen.

Der Mann flüchtete zunächst noch samt seiner Sackkarre und der Beute über einen Grünstreifen. Nach nur wenigen Metern klickten die Handschellen.

Die Einsatzkräfte stellten bei dem 44-jährigen Essener mit bulgarischer Staatsangehörigkeit mögliches Tatwerkzeug, ein Autoradio und eine Fahrzeugbatterie sicher und nahmen ihn vorläufig fest. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen./Wrk

