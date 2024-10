Essen: Festnahme nach Brandstiftung in unbewohntem Mehrfamilienhaus

45326 E.-Altenessen: Am Montagabend (30. September) brannte Unrat in einem unbewohnten Mehrfamilienhaus auf der Altenessener Straße. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Ein 51-jähriger Verdächtiger konnte noch am Tatort festgenommen werden.

Gegen 19:30 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Brand an der Altenessener Straße gerufen. Bei Eintreffen war eine Rauchentwicklung aus dem unbewohnten Mehrfamilienhaus zu erkennen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Nach ersten Erkenntnissen war Unrat innerhalb des Hauses in Brand gesetzt worden.

Noch am Brandort konnten Polizeibeamte nach Zeugenaussagen einen Verdächtigen festnehmen. Der 51-jährige Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Kriminalpolizei hat noch am Abend die Ermittlungen aufgenommen./Wrk

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell