Essen: Festnahme nach Bargeld- und Drogenfund in der Innenstadt

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten mehrere Verpackungseinheiten mit mutmaßlichem Kokain sowie eine vierstellige Bargeldsumme. Zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde der 30-Jährige zur Polizeiwache Mitte gebracht. Im Anschluss durchsuchten die Einsatzkräfte zwei Wohnungen. Dabei handelte es sich um die Wohnung seiner Ehefrau, in der er unangemeldet wohnte, sowie eine weitere Wohnung, die er nach eigenen Angaben selbst bewohnt. In letzterer fanden die Polizisten weitere Betäubungsmittel sowie Gegenstände für die Verpackung und den Verkauf der Drogen. Des Weiteren stellten sie eine niedrige fünfstellige Bargeldsumme sicher.