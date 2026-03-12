Essen: Festnahme nach Altöldiebstahl: Restaurantinhaber beobachtet Diebe live

Bei dem Diebes-Duo handelt es sich um zwei Bulgaren: Der 25-Jährige ist ohne festen Wohnsitz und der 43-Jährige ist in Duisburg wohnhaft. Die beiden waren mit einem Ford Transit unterwegs, in dem sich weitere, mutmaßlich gestohlene Ölfässer befanden. Einen Nachweis, woher die Fässer stammen, konnte das Duo nicht vorlegen. Des Weiteren besitzt der 25-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis.