Essen: Festnahme - Ladendieb verletzt Polizisten und schlägt Verkäuferin ins Gesicht

Essen: Zeugen gesucht: Mann rennt auf Autobahn - Auto gerät

Polizeimeldungen Essen (ots) - Vergangene Woche Mittwoch (30.09.2020 gegen 11:30 Uhr) wollten Beamte der Polizeiwache Mitte einen 21-jährigen Mann an der Straße "Am Europacenter", welche sich im Be