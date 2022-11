Essen: Festnahme eines mutmaßlichen Drogenhändlers

45141 E-Nordviertel: Am Mittwochabend (23. November) beobachteten zivile Einsatzkräfte eine mutmaßliche Übergabe von Drogen. Im weiteren Verlauf observierten die Beamten den 29-jährigen Tatverdächtigen, bis er am Freitagnachmittag festgenommen werden konnte. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stellten sie mögliches Heroin und eine vierstellige Bargeldsumme sicher.

Gegen 16 Uhr beobachteten zivile Polizeibeamte an der Karolingerstraße einen mutmaßlichen Drogenverkauf. Hiervon ausgehend observierten die Einsatzkräfte den jungen Mann, der als mutmaßlicher Drogenhändler in Betracht kam und konnten so eine verdächtige Wohnung an der Overbergstraße ausmachen.

Am Freitagnachmittag erfolgte dann die Festnahme des 29-jährigen Mannes aus Haan mit guineischer Staatsangehörigkeit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung erwirkt. Hier fanden die Beamten neben bereits vorportionierten kleinen Verkaufseinheiten auch Großverpackungen mit mutmaßlichem Heroin und eine vierstellige Bargeldsumme. Das Bargeld und knapp über 200 Gramm Heroin wurden sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Essen einen Haftbefehl gegen den 29-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an./Wrk

