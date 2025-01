Essen: Fensterverkauf von Drogen endet mit Festnahme - Untersuchungshaft angeordnet

45141 E.-Nordviertel: Am Freitagnachmittag (3. Januar) nahmen zivile Einsatzkräfte nach Hinweisen der Beamten des Präsenzkonzepts "Safe City" einen mutmaßlichen Drogenhändler fest. Der 31-jährige Essener (syrisch) verkaufte Betäubungsmittel über das Fenster einer Wohnung an der Gertrudisstraße. Er wurde festgenommen, die Wohnung durchsucht und zahlreiche Beweismittel sichergestellt.

Durch die intensive Arbeit der Kräfte des Präsenzkonzepts ergaben sich Hinweise, dass an einem Wohnungsfenster eines Mehrfamilienhauses an der Gertrudisstraße mutmaßlich Betäubungsmittel gehandelt werden. Am Freitagnachmittag gegen 13:30 Uhr observierten daher zivile Einsatzkräfte die betroffene Wohnung. Dabei stellten sie fest, dass ein 31-jähriger Essener mehrfach Betäubungsmittel über das Fenster verkaufte.

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse erließ ein Richter des Amtsgerichts Essen auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss.

Als die zivilen Beamten daraufhin die Wohnung betraten, nutzte der 31-Jährige die Fenster nicht mehr als Verkaufsort, sondern als Fluchtweg und sprang heraus. Dort wurde er jedoch durch weitere Kräfte empfangen, die ihn sofort festnahmen.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten eine vierstellige Summe Bargeld, eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel (ca. 2,1 kg Cannabis, ca. 225 g Haschisch, ca. 21 g Kokain) sowie eine Machete, ein Pfefferspray und eine Schreckschusswaffe sicher.

Gegen den 31-jährigen Essener wird nun u.a. wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wurde der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell