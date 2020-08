Essen: Feierliche Eröffnung der neuen Polizeiliegenschaft an der Theodor-Althoff-Straße durch Innenminister Herbert

Essen (ots) - 45133 E.-Schuir: Am kommenden Dienstag, 11. August, werden Innenminister Herbert Reul, Polizeipräsident Frank Richter, Oberbürgermeister Thomas Kufen sowie weitere Vertreter aus Politik, der Landesoberbehörden und der Bauträgerschaften die neue Polizeiliegenschaft an der Theodor-Althoff-Straße eröffnen. Polizeipräsident Frank Richter freut sich, dass Innenminister Herbert Reul mit der feierlichen Eröffnung nun den offiziellen Startschuss für den neuen Polizeistandort im Essener Süden geben wird. Journalisten sind eingeladen, der Eröffnung und zusätzlich einer kleinen Führung durch die Polizeiwache beizuwohnen. Eine Führung durch andere Räumlichkeiten der Liegenschaft ist leider nicht möglich, da der Wachbetrieb bereits die Arbeit aufgenommen hat und sensible Schutzbereiche der Polizei der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden können. Zudem bitten wir Sie, folgende Hinweise zu beachten: Aufgrund der zurzeit geltenden Coronaschutzverordnung ist es zwingend erforderlich, dass sich interessierte Journalisten für die Veranstaltung bei der Pressestelle der Polizei unter Nennung des Namens und der dienstlichen Anschrift akkreditieren. Zur Einhaltung der Vorschriften können die begrenzten Plätze nur an vorher angemeldete Journalisten vergeben werden, unangemeldeten Pressevertretern kann weder der Zutritt zu einer Führung noch zu der Eröffnung gestattet werden. Zudem müssen Journalisten zwingend einen Mund- und Nasenschutz anlegen! Eröffnungstermin: Dienstag, 11. August 20 um 14 Uhr an der Theodor-Althoff-Straße 4 Bitte melden Sie sich unter der bekannten Rufnummer 0201/829-1065 bei der Pressestelle an. (ChWi)