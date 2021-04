Essen: Familienmitglieder prügeln sich auf offener Straße - Kripo ermittelt

Essen (ots) - 45276 E.-Steele: Anwohner alarmierten den Notruf der Polizei gestern Abend (Dienstag 13. April) gegen 21:05 Uhr wegen einer Schlägerei auf der Krahwinkelstraße in Essen Steele. Der Verdacht, dass ein Messer in der Auseinandersetzung eine Rolle spielen würde, konnte vor Ort durch die Vielzahl von Streifenwagen nicht erhärtet werden. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass Familienstreitigkeiten Grund der Schlägerei war. Die Beteiligten, ein 36-jähriger Libanese und zwei 26- und 25-jährige Iraker aus Wennigsen (Deister) sowie zwei Syrer aus Essen (53 und 34) mussten von mehreren Polizisten voneinander getrennt werden. Der 34-jährige Essener versuchte jedoch während der Anzeigenaufnahme an den Polizisten vorbei zu dem 36-Jährigen zu gelangen, woraufhin die Polizisten Pfefferspray einsetzen mussten. Nach der Aufnahme der Personalien und einer rettungsdienstlichen Behandlung der beiden leicht verletzten Iraker führten die Beamten mit allen Beteiligten eine Gefährdeansprache durch und drohten bei Nichtbeachtung der polizeilichen Maßnahmen an, diese nötigenfalls in Gewahrsam zu nehmen. Den Platzverweis befolgten die Beteiligten widerwillig. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.(ChWi)