Essen: Falscher Wasserwerker will Seniorin angeblich "Entschädigung" zahlen und stiehlt dann ihre Geldbörse

Der Unbekannte klingelte gegen 10:40 Uhr an der Wohnungstüre der Seniorin und gab sich als Wasserwerker aus. In ihrer Straße habe es einen Wasserrohrbruch gegeben und das Wasser würde daher in wenigen Minuten abgedreht werden. Er müsse sich daher einmal die Wasseranschlüsse in ihrer Wohnung ansehen.

Als die Seniorin den Unbekannten eingelassen hatte, gab dieser vor, in den einzelnen Räumen die Heizkörper zu entlüften. Die 84-Jährige sollte in der Zwischenzeit das Wasser in der Küche laufen lassen und kontrollieren, ob es sich braun färbe. Für ihren Aufwand und das laufende Wasser bot er der Frau 50 Euro als Entschädigung an. Er hätte jedoch nur 100 Euro und fragte, ob die Seniorin Geld wechseln könne.

Die 84-Jährige holte ihre Geldbörse, als der Trickdieb sie plötzlich anwies, noch schnell einen Eimer mit Wasser zu füllen, da das Wasser für längere Zeit abgestellt würde. Durch diese Anweisung abgelenkt, ließ die Frau ihre Geldbörse kurz unbeaufsichtigt liegen - genug Zeit für den Unbekannten, um mit der Beute das Weite zu suchen.

Der Trickdieb ist etwa 50 Jahre alt. Er trug eine schwarze Jacke und wirkte "deutsch" auf die Seniorin. Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./SyC

