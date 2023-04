Essen: Falscher Wasserwerker stiehlt hohe Vermögenssumme

45133 E.-Bredeney: Am Dienstagnachmittag (18. April) erbeutete ein unbekannter Mann, unter dem Vorwand ein Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein, Bargeld sowie Schmuck. Die Polizei warnt mit Nachdruck.

Gegen 16:45 Uhr suchte der Unbekannte ein Einfamilienhaus im Bereich Bredeneyer Str./Weg zur Platte/Rüttelskamp auf. Der Blaumannträger gab sich bei einer 81-jährigen Essenerin als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und erklärte, dass er Wasserleitungen im Haus überprüfen müsse. Der falsche Wasserwerker lenkte die Dame ab, indem er sie anwies, im Badezimmer aktiv zu assistieren.

Nach seiner angeblichen Überprüfung sollte die 81-Jährige eine Gebühr entrichten. Die Dame suchte ihr Geldversteck auf, während der Unbekannte sie vermutlich beobachtete. Nachdem der falsche Wasserwerker das Haus wieder verlassen hatte, stellte sie fest, dass ihr Bargeld und Schmuck offensichtlich gestohlen wurde.

Aufgrund dieser dreisten Tat, warnt die Polizei erneut vor solchen Betrugsmaschen:

- Sprechen Sie unbedingt mit Ihren Angehörigen über solche Maschen. - Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten und lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. - Überprüfen Sie die Informationen: Bitten Sie die Personen sich auszuweisen. Rufen Sie im Zweifel bei dem Unternehmen an, um die Daten zu überprüfen. - Geben Sie keine persönlichen Informationen preis - wie z.B. Passwörter, Codes oder sensible Daten. - Rufen Sie die 110! - Melden Sie verdächtige Vorfälle umgehend der Polizei. /RB

