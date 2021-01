Essen: Falscher Wasserwerker nutzt kurzen Moment der Unachtsamkeit

Der vermeintliche Wasserwerker klingelte gegen 10 Uhr bei der Seniorin - angeblich weil er die Wasserleitungen in ihrer Wohnung überprüfen müsste. Die Frau beging mit ihm die ganze Wohnung und ließ ihn auch ins Schlafzimmer eintreten, wo sie ihn für eine kurze Zeit allein ließ. Erst als der "Wasserwerker" wieder gegangen war, merkte die Seniorin, dass mit ihm auch wertvoller Schmuck verschwunden war. Den mutmaßlichen Trickdieb beschreibt sie wie folgt:

- circa 180 cm groß - schwarze, nach hinten gegelte Haare - etwa 35-40 Jahre alt - schwarzer Mantel - lila Halstuch - vermutlich Deutscher Zeugen, die gestern Vormittag Auffälliges in der Grabenstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer der Polizei 0201/829-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei wiederholt auf Trickbetrüger hin:

- Öffnen Sie Ihre Tür - falls vorhanden - stets mit vorgelegter Türsperre. Lassen Sie Fremde nicht ungeprüft in Ihre Wohnung! Rufen Sie einen Nachbarn/eine Person Ihres Vertrauens hinzu! - Misstrauen ist nicht gleichbedeutend mit Unhöflichkeit! Ein seriöser Handwerker wird Verständnis haben, wenn Sie ihn ohne vorherige Vereinbarung nicht spontan in Ihre Wohnung lassen! - Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Hausmeister oder bei Nachbarn telefonisch nach. - Rufen Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Ihnen eine Person verdächtig vorkommt./SyC Rückfragen bitte an:

