Essen: Falscher Polizeibeamter erbeutet Geld - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45277 E.-Überruhr: Am gestrigen Donnerstag erbeutete ein falscher Polizeibeamter im Bereich der Straße Mentingsbank, Geld einer älteren Dame. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. In den Vormittagsstunden des gestrigen Tages (22.April) kontaktierte ein unbekannter Mann telefonisch die ältere Dame (79). Dieser gab akzentfrei deutschsprechend an, dass die Schwiegertochter mit der Dame sprechen möchte. Bei dieser vermeintlichen Schwiegertochter handelte es sich hingegen jedoch um eine Betrügerin. Der unbekannte Täter übergab den Telefonhörer an die deutschsprechende unbekannte Täterin, welche sich als Schwiegertochter ausgab. Sie täuschte der älteren Dame am Telefon einen schwerwiegenden Verkehrsunfall vor, an welchem sie schuld gewesen sein soll. Damit von einer Festnahme abgesehen werden könnte, müsse sie eine hohe Geldsumme zahlen. Von der Seniorin hatte die Täterin dann verlangt, Schmuck oder Geld herauszugeben. Die hilfsbereite Seniorin kam dieser Aufforderung nach und trat mit ihrem Geld vor die Haustür. Dort erschien kurze Zeit später ein Mann, welchem die Seniorin das Geld übergab. Nach Erhalt der Geldsumme flüchtete er von der Örtlichkeit. Der Geflüchtete soll zirka 50 Jahre alt und 1,75 m groß sein. Zudem habe er eine mittelschlanke Figur und dunkle Haare. Bekleidet sei er mit einem weißen Hemd, einer dunkelblauen Stoffhose und hellen Lederschuhen gewesen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. Die Polizei warnt: Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte! Die Täter versuchen Ihr Vertrauen zu erlangen und Sie emotional zu beeinflussen. Rufen Sie im Zweifel immer die 110 an! / ViV