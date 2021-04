Essen: Falscher Handwerker erbeutet Schmuck - Zeugensuche

Ein falscher Handwerker erbeutete Freitagmorgen (23. April), im Essener Stadtteil Rüttenscheid, Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 10:30 Uhr sprach ein Unbekannter eine heimkehrende Seniorin vor ihrer Haustür auf der Marthastraße an. Er sei Wasserwerker und müsse alle Leitungen im Haus kontrollieren. Bei den Nachbarn sei er bereits gewesen. Jetzt fehle nur noch die Überprüfung in ihrer Wohnung. Die gutgläubige Rentnerin ließ den Mann in ihre eigenen vier Wände. Dort gelang es ihm, in einem unbeobachteten Augenblick, mehrere Goldringe der Dame zu stehlen. Mit der Beute verschwand er in unbekannte Richtung. Er soll etwa 40 Jahre alt und zirka 1,8 Meter groß sein. Er hat eine dicke Figur und soll Europäer sein. Hinweise zu dem gesuchten Mann nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / MUe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell