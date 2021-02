Essen: Falscher Handwerker erbeutet Schmuck

Ein falscher Handwerker erbeutete Mittwochmittag (10. Februar), im Essener Stadtteil Bochold, Schmuck. Gegen 12:30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer älteren Dame auf der Theodor-Hartz-Straße. Vor ihr stand angeblich ein Heizungsableser, der sich die Heizkörper anschauen müsse. Die 94 Jahre alte Frau glaubte dem Betrüger und ließ ihn in ihre Wohnung. In einem unbemerkten Moment gelang es dem zirka 50 Jahre alten Mann, eine Schmuckkassette zu stehlen. Mit der Beute entkam der Kriminelle. Er ist zirka 1,8 Meter groß, hat kurze, dunkle Haare und eine normale Statur. Bekleidet war er mit einem schwarzen Arbeitsanzug. Hinweise bitte an die 0201/829-0. / MUe.

