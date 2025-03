Essen: Falscher Bankmitarbeiter plündert Konto von Seniorin - Fotofahndung

45147 E.-Holsterhausen: Einem unbekannten Trickbetrüger gelang es im Frühjahr vergangenen Jahres, eine größere Menge Bargeld vom Konto einer 68-jährigen Frau zu erbeuten. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach ihm.

Der Unbekannte hatte die Seniorin am 16. April vergangenen Jahres angerufen und sich als Bankangestellter ausgegeben. Am Telefon erschlich er sich die Kontodaten der Frau, um in 37 Fällen Geld von ihrem Konto abzubuchen bzw. abzuheben. Dabei wurde der Unbekannte gefilmt.

Die Polizei sucht nun mit den Bildern nach dem Mann. Diese finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/164071

Das KK 22 ermittelt wegen Betruges und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

