Essen: Falsche Wasserwerker stehlen Bargeld - Zeugenaufruf

45359 E.-Schönebeck: Gestern Nachmittag (21. April gegen 16:30 Uhr) schellten zwei unbekannte Männer an der Wohnung eines älteren Paares (90/84 Jahre alt) an. Grund sei ein Wasserrohrbruch im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses, weshalb die Wasserwerker die Rohre in der Wohnung überprüfen müssten.

Die vermeintlichen Täter suchten mehrere Räume in der Wohnung auf und baten den 84-Jährigen auf den Balkon zu gehen, um dort Rohre entgegen zu nehmen. Als der Wohnungsinhaber dies ablehnte und argwöhnisch wurde, flüchteten die beiden unbekannten Täter aus der Wohnung.

Im Nachgang stellte das ältere Paar fest, dass ihnen eine vierstellige Bargeldsumme aus dem Nachttisch gestohlen wurde.

Die verdächtigen Männer sollen einen südländischen Phänotypen haben, ungefähr 35 Jahre alt und zwischen 1,75m und 1,80m groß gewesen sein. Einer der beiden Tatverdächtigen hatte eine normale Statur, trug eine schwarze Basecap und dunkle Kleidung. Er sprach deutsch mit einem deutlichen Akzent. Der andere Tatverdächtige sei muskulös gewesen und hat kurze schwarze Haare.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Bonnemannstraße/Aktienstraße/Schönebecker Straße gesehen haben oder Hinweise zu der Identität der beiden Tatverdächtigen geben können, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden./ViV

