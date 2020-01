Essen: Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45147 E.-Holsterhausen: Am Freitagnachmittag (17. Januar) hat ein als Wasserwerker getarnter Trickbetrüger Schmuck in der Wohnung einer Seniorin in der Asthöwerstraße erbeutet.