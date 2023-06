Essen: "Falsche Teppichreiniger" betrügen 91-jähriges Ehepaar - vorläufige Festnahmen

45127 E.-Ostviertel: Zwei Tatverdächtige gaben sich als Teppichreiniger aus, nahmen Teppiche an sich und forderten einen überhöhten Geldbetrag für eine angebliche Reinigung. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige am Donnerstagnachmittag (23. Juni) fest.

Am 6. Juni entdeckte ein 91-jähriger Essener einen Prospekt einer angeblichen Teppichreinigung in seinem Briefkasten. Bei einem Telefongespräch gab ein bis dahin unbekannter Mann an, am selben Tag vorbeikommen zu wollen. Gegen 14 Uhr erschien dieser an dem Wohnhaus des 91-jährigen Ehepaares auf der Ribbeckstraße.

Bei einer Begutachtung der Teppiche bewertete er diese mit einem Wert im vierstelligen Bereich. Die Teppiche müssten jedoch dringend gereinigt werden. Für die Reinigung veranschlagte er eine vierstellige Summe.

Da sich das Ehepaar nicht auf den Preis einließ, gab der Mann an, einen Teppich zu veräußern und den erzielten Erlös als Bezahlung zu behalten. Mit der Intention, eine weitere Bezahlung zu erlangen, nahmen die Täter unter anderem am 23. Juni erneut Kontakt zu den beiden 91-Jährigen auf und erschienen kurze Zeit später an der Wohnanschrift. Die Männer trugen die ungereinigten Teppiche in das Haus und klingelten, wurden dabei jedoch von zivilen Ermittlern der Polizei Essen empfangen, die bereits auf die Täter warteten.

Ein 28-Jähriger und ein 20-Jähriger (beide Deutsche, Essener) wurden vorläufig festgenommen. Es konnten mehrere Beweismittel sichergestellt werden. Ein Teppich konnte nicht mehr aufgefunden werden.

Das Kriminalkommissariat 13 ermittelt gegen die Tatverdächtigen aufgrund des Leistungsbetrugs. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell