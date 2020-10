Essen: Falsche Polizisten sprechen 85-Jährigen vor Haustür an - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45147 E.-Holsterhausen: Eine Streifenwagenbesatzung rückte am Montagnachmittag (19. Oktober) um 17:50 Uhr nach Holsterhausen aus. Dort wartete bereits der 85 Jahre alte Essener. Er gab gegenüber den Beamten an, dass er einige Zeit zuvor seine Haustür aufgeschlossen habe. Plötzlich standen zwei Männer hinter ihm. Einer von ihnen äußerte, dass er Polizeibeamter sei und hielt einen grünen, augenscheinlich gefälschten Polizeiausweis in der Hand. Der Senior erkannte den möglichen Betrug sofort und entgegnete den mutmaßlichen Straftätern, dass er nun sofort die Polizei kontaktiere. Im diesem Zuge entfernten sich die beiden Personen fußläufig in Richtung Steinhausenstraße. Beschrieben werden die Männer als zirka 180cm groß, zirka 35 Jahre alt und mit einem südländischen Aussehen. Sie trugen schwarze Bekleidung. Eine Person trug eine dunkle Kappe, eine andere rote Schuhe. Im Nachbereich konnte die Polizei keine verdächtigen Personen antreffen. Gegen die Männer wird wegen des Verdachts der Amtsanmaßung, Urkundenfälschung und des Betruges ermittelt. Nun sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, denen womöglich etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Hinweise werden unter der 0201/829-0 entgegen genommen. /JH