Essen: Falsche Polizisten rauben Bargeld und verletzen Hausbewohner - Zeugen gesucht

45239 E-Werden: Am Dienstagabend (27. Dezember) drangen zwei Männer gewaltsam in eine Wohnung an der Straße "Viehauser Berg" ein und attackierten einen 56-jährigen Mann. Sie raubten Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen

Gegen 21:50 Uhr klingelten zwei Männer an der Haustür eines Mehrfamilienhauses. Unter der Behauptung, Kriminalbeamte der Polizei zu sein, versuchten die Unbekannten sich Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen.

Die Bewohner äußerten Zweifel an der Echtheit der vermeintlichen Polizisten, da diese weder einen Dienstausweis mit sich führten, noch uniformiert waren. Daraufhin drängten die Unbekannten die beiden Frauen (55 und 77 Jahre) und den Mann (56 Jahre) gewaltsam in die Wohnung. Hier bedrohten sie den 56-jährigen Essener und schlugen auf ihn ein.

Nachdem die beiden Männer Bargeld von einem Schrank nahmen, flüchteten sie aus der Wohnung. Nach ersten Zeugenhinweisen könnten die beiden falschen Polizisten über den Viehauser Berg in Richtung Propsteistraße geflüchtet sein.

Laut der Zeugen seien die beiden Männer mit einem polnisch / russischen Erscheinungsbild zwischen 35 und 40 Jahre alt. Zur Tatzeit seien beide Männer dunkel gekleidet gewesen. Einer der beiden Männer sei zudem etwa 197 cm groß und habe eine schlanke Statur. Er habe eine schwarze Kappe ohne Aufschrift, einen schwarzen Mundschutz, eine schwarze Jacke mit glänzendem Stoff und eine Jeanshose getragen.

Der 56-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt und musste durch Sanitäter des Rettungsdienstes versorgt werden.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Tätern verliefen erfolglos. Hierbei wurden die Einsatzkräfte auch aus der Luft durch einen Polizeihubschrauber unterstützt.

Noch am Abend übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen und sicherte umfassend die Spuren am Tatort.

Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 beim Raubkommissariat der Polizei Essen zu melden./Wrk

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell