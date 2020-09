Essen: Falsche Polizisten mit neuer Masche - Ansprache vor der Haustüre statt am Telefon 45128 E-Südviertel:

Essen (ots) - Am Vormittag des 22. September wurde eine 94-jährige Essenerin von zwei falschen Polizisten vor ihrem Wohnhaus abgefangen. Die beiden Männer behaupteten, dass in die Wohnung der Seniorin eingebrochen worden sei und wollten gemeinsam mit der Essenerin die Wohnung begehen. Von der Situation überrumpelt, gewährte die Frau den beiden falschen Polizisten Zutritt zu ihrer Wohnung. Hier wurde sie aufgefordert zu kontrollieren, ob ihre Wertgegenstände noch vorhanden seien. Nachdem sie dies getan hatte, wurde sie in ein Zimmer gelockt und von einem der Männer gehindert, dieses zu verlassen, während der andere Mann die Wertgegenstände entwendete. Danach flüchteten die beiden Unbekannten. Die 94-Jährige beschreibt die beiden Täter wie folgt: