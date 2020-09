Essen: Falsche Polizisten erbeuten Wertgegenstände - Zeugen gesucht.

Essen (ots) - 45136 E.-Bergerhausen: Am Dienstagabend (01. September) wurde eine 80-jährige Essenerin das Ziel von zwei falschen Polizisten. Als die Seniorin gegen 18:15 Uhr nach Hause kam, warteten bereits zwei Männer vor ihrer Garage an der Dinnendahlstraße und gaben sich als Kriminalbeamte aus. Sie erzählten der Dame, dass in ihr Haus eingebrochen worden sei und befragten sie nach dem Standort ihrer Wertgegenstände. Die beiden falschen Polizisten begleiteten die Frau in ihr Haus. Während einer der Männer die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte der andere Täter das gesamte Haus. Nachdem die beiden Unbekannten Beute gemacht hatten, flüchteten sie. Die Geschädigte beschreibt die beiden Männer wie folgt: beide ca. 35 Jahre alt, südländisches Aussehen, einer mit Glatze, einer mit kurzen schwarzen Haaren. Einer der falschen Polizisten trug einen grünen Strickpullover, während der andere mit einer schwarzen Jacke und einer Jeanshose bekleidet war. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum im Bereich der Dinnendahlstraße/Löbberthang/Billebrinkhöhe/Stüpertweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegengenommen./PaPe