Essen: Falsche Polizisten erbeuten Geld, Schmuck und EC-Karte einer 81-Jährigen - Fotofahndung

Im Dezember 2022 wurde eine 81-jährige Essenerin Opfer fieser Betrüger: Zwei Männer hatten sich als Polizisten ausgegeben und gelangten unter einem Vorwand an Bargeld, Schmuck und die EC-Karte der älteren Dame. Einer der Tatverdächtigen wurde anschließend an einem Geldautomaten gefilmt. Wer kennt die abgebildete Person?

Am 22. Dezember 2022 erhielt eine 81-jährige Essenerin mehrere Anrufe von einem angeblichen "Kommissar Schmidt" und einem "Hauptkommissar Engelbrecht". Unter dem Vorwand, in der Nachbarschaft sei eine Frau ausgeraubt worden, verstrickten sie die Rentnerin in ein Gespräch. Nach zahlreichen Telefonaten übergab die Seniorin am 22. und 23. Dezember 2022 einem angeblichen "Zivilbeamten" Bargeld, Schmuck, ihre EC-Karte und die dazugehörige PIN.

Die 81-Jährige wurde letztendlich am 25. Dezember 2022 stutzig, als ein weiterer Anruf erfolgen sollte, sich niemand bei ihr meldete und sie mit einem Angehörigen über den Vorfall sprach. Schließlich informierte sie die echte Polizei.

Die Täter versuchten mit der gestohlenen EC-Karte in mehreren Banken Geld abzuheben. Ein Tatverdächtiger wurde von Überwachungskameras gefilmt. Die Fahndungsfotos finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/117271

Wer kennt die abgebildete Person? Wenn Sie Angaben zum Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

