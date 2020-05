Essen: Falsche Polizeibeamte machten in Essen reiche Beute- Polizei warnt eindringlich vor verdächtigen Telefonaten

Essen (ots) - 45117 E- Stadtgebiete: Die Essener Polizei erhielt in dieser Woche vermehrt Hinweise auf versuchte und stattgefundene Betrügereien. Die tatsächliche Zahl der Straftaten dürfte nach Einschätzung von Fachleuten erheblich höher liegen. In fast allen Fällen riefen die Straftäter bei älteren Mitbürgern an, verwickelten die Senioren manchmal in tagelange Telefonate und brachten sie um Hab und Gut. Manche Straftat konnte in dieser Woche quasi im letzten Moment verhindert werden, da Freunde oder Angehörige aufmerksam wurden und den Notruf 110 wählten. Mit zwei aktuellen Fallbeispielen versucht die Polizei mögliche Opfer aufmerksamer zu machen und sie zu sensibilisieren. In beiden Fällen gaben sich die Betrüger als Polizisten aus und erbeuten Geld und Schmuck im Wert von mehreren hunderttausend Euro. Einem über 80 Jahre alten Senior in Bredeney erzählte der falsche Polizist am Telefon, das gefährliche Einbrecher kurz davor wären, bei ihm einzubrechen. In folgenden Telefonaten schüchterte der Anrufer den Essener so stark ein, dass dieser Wertgestände und Bargeld zusammenlegte und an einer bestimmten Stelle deponierte. Zusätzlich verschaffte sich der falsche Polizist Zugang zum Computer des Geschädigten. Mit einem von ihm installierten Programm konnte er die Kontrolle des Rechners übernehmen und so hohe Banküberweisungen tätigen. Die Geldbeträge flossen offenbar ins Ausland. In einem anderen Fall, der sich ebenfalls gestern (7. Mai) im Essener Süden ereignete, konnten die falschen Polizisten wertvolle Gegenstände und Bargeld erbeuten. Kurz vor 18 Uhr übergab ein über 70 Jahre alter Essener seinen wertvollen Besitz in Rüttenscheid an der Kreuzung Hedwigstraße/ Dorotheenstraße an eine angebliche Polizistin. Am Übergabeort erschien eine vermutlich deutsche Frau im Alter von 30-40 Jahren. Sie war schlank, 170-175 cm groß und hatte schulterlange blonde Haare. Bekleidet war sie mit einer dunklen Hose und einer schwarzen Lederjacke. Möglicherweise konnten Zeugen Beobachtungen machen, die der Polizei bei der weiteren Arbeit helfen konnten. Hinweise nimmt die Polizei unter ihrer Zentralnummer 0201-8290 entgegen. /Peke