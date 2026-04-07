Essen: Falsche Polizeibeamte erbeuten sechsstelligen Betrag - Präventionshinweise

Die Essenerin öffnete ihren Tresor und übergab dem unbekannten "Wachmann" ihr gesamtes Bargeld, Schmuck und Goldmünzen. Der Mann nahm das Geld und die Wertgegenstände unter dem Vorwand an sich, sie für die Seniorin in Sicherheit bringen zu wollen. Nachdem der Unbekannte die Wohnung wieder verlassen hatte, beobachtete die Frau aus dem Fenster, wie die Person wegrannte. Daraufhin kontaktierte sie die Polizei. Insgesamt entstand der 86-Jährigen ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich.