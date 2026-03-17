Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Essen: Falsche Landeskriminalbeamte erbeuten Gold - 1. Folgemeldung - Polizei fahndet mit Phantombild
Teilen:

Essen: Falsche Landeskriminalbeamte erbeuten Gold - 1. Folgemeldung - Polizei fahndet mit Phantombild

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Dienstag, 17.03.2026 12:44

Anzeige

45136 E.-Bergerhausen:

Anzeige

Zwischen dem 7. Januar und dem 17. Februar dieses Jahres erbeuteten Trickbetrüger im Bereich der Rellinghauser Straße mehrere Goldbarren eines 78-jährigen Esseners. Die Polizei fahndet mit einem Phantombild nach dem Tatverdächtigen.

Anzeige

Die Ursprungsmeldung vom 13. März finden Sie hier:

Anzeige

https://essen.polizei.nrw/presse/falsche-landeskriminalbeamte-erbeuten-gold-praeventionshinweise

Anzeige

Mit einem Phantombild sucht die Polizei den Tatverdächtigen im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung.

Anzeige

Das Phantombild des Mannes finden Sie unter folgendem Link:

Anzeige

https://polizei.nrw/fahndung/198091

Anzeige

Das Kriminalkommissariat 13 sucht nach Zeugen. Wer das Phantombild einer realen Person zuordnen und/oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort hat, meldet sich bitte unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /ruh

Anzeige

Rückfragen bitte an:

Anzeige

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

Anzeige

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Anzeige

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Anzeige
Anzeige
Anzeige