Essen: Falsche Landeskriminalbeamte erbeuten Gold - 1. Folgemeldung - Polizei fahndet mit Phantombild

45136 E.-Bergerhausen:
Zwischen dem 7. Januar und dem 17. Februar dieses Jahres erbeuteten Trickbetrüger im Bereich der Rellinghauser Straße mehrere Goldbarren eines 78-jährigen Esseners. Die Polizei fahndet mit einem Phantombild nach dem Tatverdächtigen.
Die Ursprungsmeldung vom 13. März finden Sie hier:
https://essen.polizei.nrw/presse/falsche-landeskriminalbeamte-erbeuten-gold-praeventionshinweise
Mit einem Phantombild sucht die Polizei den Tatverdächtigen im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung.
Das Phantombild des Mannes finden Sie unter folgendem Link:
https://polizei.nrw/fahndung/198091
Das Kriminalkommissariat 13 sucht nach Zeugen. Wer das Phantombild einer realen Person zuordnen und/oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort hat, meldet sich bitte unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /ruh
Rückfragen bitte an:
Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de
https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F
Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell