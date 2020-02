Essen: Falsche Kriminalpolizisten machen Beute bei "Drogenkontrolle" - Zeugen gesucht

Ein 47-jähriger Mann, der in einem Hotel an der Hafenstraße zu Gast ist, hatte sich gegen 22 Uhr ein Getränk am Kiosk geholt, als neben ihm ein grauer Mercedes (vermutlich eine E-Klasse) mit deutschem Kennzeichen hielt. Drei Personen sollen ausgestiegen sein und sich mit einem Ausweis als Kriminalpolizei vorgestellt haben. Anschließend durchsuchten sie ihn - vermeintlich auf Betäubungsmittel. Stattdessen sollen sie ihm Bargeld in nicht unerheblicher Höhe abgenommen haben und weggefahren sein. Eine Täterbeschreibung konnte der 47-Jährige nicht geben.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können. Diese werden gebeten, sich unter der 0201/829-0 zu melden./ SyC

