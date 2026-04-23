Essen: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin - Polizei bittet um Hinweise und warnt

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinwei-se.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen melden. Außerdem möchte die Polizei diese Tat zum Anlass nehmen, um erneut vor Trickdieben zu warnen. Immer wieder versuchen Kriminelle mit unterschiedlichen Tricks in die Wohnung ihrer oft betagten Opfer zu gelangen. Sie geben sich zum Beispiel als Wasserwerker, Handwerker, Bekannte von Nachbarn oder Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus. Anschließend lenken sie die Bewohner ab, während ein Komplize die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Oft bemerken die Bestohlenen erst einige Zeit später, dass etwas in der Wohnung fehlt. Um sich vor Trickdieben zu schützen, rät die Polizei: